Как не попасть в лапы мошенников перед Новым годом: советы эксперта

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. В предновогодней гонке за подарками очень просто попасться на удочку мошенников. О предпраздничных схемах злоумышленников рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.

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В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал о том, что самым распространенным сценарием обмана является рассылка предложений по скидкам и акциям, ссылки которых ведут на фишинговые сайты. Помимо этого, мошенники создают сообщества в соцсетях и мессенджерах, где имитируют деятельность полноценного маркетплейса с низкими ценами и тысячами «реальных» отзывов.

«Для получения товара аферисты требуют внести полную предоплату, а затем отправляют пользователя в черный список», – предупреждает эксперт.

Также, по словам Степанова, в зону риска входят любители заграничного отдыха. Эксперт отметил, что в Сети регулярно появляются полноценные копии сайтов туроператоров с предложениями «горящих туров». Как правило, здесь обговаривается условие полной предоплаты, но встречать Новый год тем, кто купился на это предложение, скорее всего, придется дома.

«Необходимо быть бдительными, не верить предложениям с очень привлекательными ценами, не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять и перепроверять адреса сайтов магазинов, которым вы пересылаете деньги», – заключил Степанов.