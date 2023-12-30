Туристам рассказали, как встретить Новый год в поезде дважды за один рейс

Туристы, которые отправятся завтра вечером на поезде № 66 Тольятти – Москва, смогут встретить в пути Новый год сразу 2 раза. О лайфхаке рассказали в РЖД. Свою последнюю в 2023 году остановку состав сделает в 23:58 на станции Базарная в Ульяновской области. Стоянка будет короткой, и едва пробьют куранты, поезд снова наберет ход.

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Однако чуть позже поезд въедет в Пензенскую область, которая входит в московский часовой пояс. А значит, стрелки переведут назад, и Новый год уже в пути можно будет встречать еще раз. В пресс-службе перевозчика в этот момент предлагают еще один раз загадать самое заветное желание. Для тех, кто готов провернуть трюк, судя по данным системы бронирования, есть еще четыре сотни свободных мест.

Пожалуй, решиться на новогоднюю авантюру было бы проще, если бы в вагонах РЖД царило новогоднее настроение. Некоторым из пассажиров этого не хватает. И они с завистью посматривают на фото из поездов «Гранд Сервис Экспресс». Там в преддверии каникул провели корпоративный конкурс по оформлению штабных вагонов. Однако бригады, обслуживающие составы, пошли дальше – украшения туристы обнаруживают и в своих вагонах, правда только в купейных. В коридорах – гирлянды, на окнах в купе – снежинки. Любой пассажир от такой праздничной обстановки нет-нет да и улыбнется.