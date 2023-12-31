Какие авианаправления подешевеют после праздников

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Представители сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс» рассказали о направлениях, цены на которые могут снизится после новогодних каникул. Дешевле всего будет улететь в Тбилиси и Анталью.

© Fedpress.ru

«В январе авиабилеты по внутренним направлениям подешевеют в среднем на 27 %, а по зарубежным – на 21 %. Снижение цен произойдет после падения спроса, вызванного новогодними каникулами», – передает данные «Авиасейлс» агентство «Прайм».

По прогнозам компании, перелет из Москвы в Тбилиси будет стоить от 6,1 тысячи рублей в одну сторону, из Петербурга – от 9,2 тысячи, из Екатеринбурга – от 10 тысяч. В Анталью из Москвы билет будет стоить от 6,5 тысячи рублей, пассажирам из Петербурга нужно будет заплатить от 9,2 тысячи, из Екатеринбурга – от 9,3 тысячи. Также снизится стоимость перелета в Дубай, Стамбул, Пхукет и Ереван.

Что касается внутренних перелетов, больше всего подешевеет самое популярное у россиян туристическое направление – Казань. Также снизится стоимость билетов в Минеральные Воды и Сочи, а также в Калининград и Екатеринбург. Стоимость авиабилетов в Северную столицу страны снизится на 14 %, отмечают в «Авиасейлс». Так, перелет в январе из Москвы обойдетс в сумму от двух тысяч рублей, а из Екатеринбурга около трех тысяч рублей в одну сторону.