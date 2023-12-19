Одним из интересных и абсолютно бесплатных сувениров, которые можно получить, путешествуя по Японии, являются штампы с различных станций метро.

На многих станциях токийского метрополитена и других городов установлены небольшие станции со штемпелями. Заходя на станцию, можно поставить уникальный штамп с её названием на любую бумагу, будь то карта, открытка, страница дневника или что-то другое.

Штампы бывают разных цветов и форм – круглые, квадратные, с изображением достопримечательностей и символов города. Это отличная возможность собрать коллекцию штампов с посещённых станций как память о путешествии.