Эксперты по туризму раскрыли список правил для пассажиров ночных рейсов

Пассажиры, совершающие перелет ночным рейсом, должны придерживаться определенных правил. Советы экспертов приводит издание Dailymail.

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По словам экспертов, полет пройдет гораздо приятнее, если все пассажиры будут придерживаться следующих правил. Так, блогер-путешественник Ли Абамонте советует не вскакивать с места в первую секунду после взлета. Нужно подождать, осмотреться, понять намерения окружающих и после этого уже выбирать, какое место или даже ряд сидений будет удобнее занять. Предварительно нужно попросить разрешения у бортпроводника.

Также нужно стараться не мешать тем людям, которые хотят или узе заснули. Не включайте свет. Если хочется читать, побеспокойтесь заранее о фонарике.

Эбби Унгер, бывшая стюардесса и основатель Flight Attendant Career Connection, также посоветовала купить наушники, которые не пропускают звук, чтобы не тревожить тех пассажиров, которые хотят спать.

Во время ночного перелета не нужно ходить по проходу через весь салон. Если хочется размяться, сделать это можно в тамбуре у двери, там вы не разбудите других пассажиров своими движениями.

Одежда должна быть удобной, но в пижаму лучше не переодеваться.

Еще одно правило, которое применимо к перелетам как днем, так и ночью, - избегать употребления острых закусок (изображение из архива).

Джейми Гибсон, основатель онлайн-сообщества корпоративных бортпроводников под названием Flightless, рассказал изданию:

«Возможно, вы действительно наслаждаетесь своим жареным сэндвичем с маринованными огурцами, но это не значит, что всем остальным понравится его аромат».