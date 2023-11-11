Как пережить ночной перелет
Ночные перелеты выбивают организм из режима. Не все способны легко засыпать в неудобном кресле самолета с шумящими попутчиками, особенно если это эконом, а не бизнес-класс. Как результат — испорченный первый день путешествия.
Тем не менее, негативные последствия ночного перелета можно скрасить, если хорошо к нему подготовиться. Рассказываем, как, - в материале "Рамблера".
Возьмите с собой маску для сна
Если вы не возьмете с собой маску для глаз, возможно, вы не сможете заснуть во время ночного перелета. Скорее всего, свет в самолете выключат после того, как подадут еду, но это может произойти только через несколько часов после начала полета, и к этому моменту вам уже захочется спать. Кроме того, вы не можете предугадать, будет ли ваш сосед смотреть развлекательные передачи или читать книгу с включенным светом над сиденьем.
Наденьте наушники с шумоподавлением или беруши
Громкие разговоры, плачущий ребенок, - всего этого не избежать, поэтому лучше заранее позаботиться о своем спокойствии и взять наушники, либо хорошие беруши. Вас никто не будет беспокоить, и вы сможете сконцентрироваться на сне.
Выберите место у окна
Если возможно, купите себе место у окна. Так у вас будет место, чтобы наклониться. Гораздо труднее чувствовать себя комфортно во время ночного перелета, если спишь между двумя незнакомыми людьми или у прохода и если кто-то из ваших соседей постоянно выходит в туалет.
Наденьте удобную одежду
Удобная одежда необходима для ночного перелета. Если вы не спите в джинсах дома, то точно не надевайте их и в полете. Лучше выбрать что-то не стягивающее и из натуральных материалов, например, футболку, лонгслив, толстовку и спортивные штаны на ноги. Можно взять с собой на борт тапочки, но ни в коем случае не ходите по самолету босиком.
Наденьте компрессионные чулки
Компрессионные носки, чулки или гольфы помогают предотвратить отеки и улучшают кровообращение по всему телу. Наденьте их на время всего полета.
Поужинайте до вылета и постарайтесь сразу заснуть в самолете
Этот совет поможет вам почувствовать себя лучше после ночного перелета. Если вы поели в аэропорту и пропустили прием пищи в самолете, вы сможете поспать, не загружая свой организм перевариванием перекуса.