Как пережить ночной перелет

Ночные перелеты выбивают организм из режима. Не все способны легко засыпать в неудобном кресле самолета с шумящими попутчиками, особенно если это эконом, а не бизнес-класс. Как результат — испорченный первый день путешествия.

© unsplash.com

Тем не менее, негативные последствия ночного перелета можно скрасить, если хорошо к нему подготовиться. Рассказываем, как, - в материале "Рамблера".

Видео дня

Возьмите с собой маску для сна

Если вы не возьмете с собой маску для глаз, возможно, вы не сможете заснуть во время ночного перелета. Скорее всего, свет в самолете выключат после того, как подадут еду, но это может произойти только через несколько часов после начала полета, и к этому моменту вам уже захочется спать. Кроме того, вы не можете предугадать, будет ли ваш сосед смотреть развлекательные передачи или читать книгу с включенным светом над сиденьем.

Наденьте наушники с шумоподавлением или беруши

Громкие разговоры, плачущий ребенок, - всего этого не избежать, поэтому лучше заранее позаботиться о своем спокойствии и взять наушники, либо хорошие беруши. Вас никто не будет беспокоить, и вы сможете сконцентрироваться на сне.

Выберите место у окна

Если возможно, купите себе место у окна. Так у вас будет место, чтобы наклониться. Гораздо труднее чувствовать себя комфортно во время ночного перелета, если спишь между двумя незнакомыми людьми или у прохода и если кто-то из ваших соседей постоянно выходит в туалет.

Наденьте удобную одежду

Удобная одежда необходима для ночного перелета. Если вы не спите в джинсах дома, то точно не надевайте их и в полете. Лучше выбрать что-то не стягивающее и из натуральных материалов, например, футболку, лонгслив, толстовку и спортивные штаны на ноги. Можно взять с собой на борт тапочки, но ни в коем случае не ходите по самолету босиком.

Наденьте компрессионные чулки

Компрессионные носки, чулки или гольфы помогают предотвратить отеки и улучшают кровообращение по всему телу. Наденьте их на время всего полета.

Поужинайте до вылета и постарайтесь сразу заснуть в самолете