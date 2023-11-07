4 ошибки, которые могут испортить зимнее путешествие

Зимние путешествия подчас пользуются у туристов не меньшей популярностью, чем летние. Когда, если не зимой можно отправиться в горы, чтобы покататься на лыжах или сноуборде? Да и северное сияние увидеть зимой куда проще, чем в другие сезоны. Что уж говорить о длинных зимних каникулах, которые становятся куда увлекательнее, если проводить их вне дома.

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Однако вместе с тем туристы нередко испытывают разочарования в зимних путешествиях. Как правило, это происходит из-за недостаточной подготовки. Подробнее о том, какие ошибки путешественники допускают чаще всего, планируя зимнюю поездку, читайте в материале "Рамблера".

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Не наводят справки об актуальном расписании

Отправиться зимой в то место, куда большинство приезжает летом, неплохая затея. Вы сможете рассмотреть достопримечательности, не нервничая из-за толп туристов, а цены в ресторанах и отелях скорее всего будут куда ниже, чем в высокий сезон.

При этом стоит быть готовым к тому, что часы работы многих туристических мест в зимний сезон могут измениться. Более того, какие-то из достопримечательностей и вовсе окажутся закрыты. Прежде, чем планировать поездку, наведите справки и узнайте, как места, которые вы хотите посетить, работают зимой.

Не интересуются погодой

Еще до того, как покупать тур или билеты в пункт назначения, изучите информацию о местном климате. Где-то могут стоять крепкие морозы, несовместимые с комфортным отдыхом, а где-то в самом разгаре может быть сезон дождей. Если вы из тех туристов, кого едва ли может испугать погода, прогноз следует узнать заранее, чтобы подготовить все необходимые вещи.

Бронируют стыковочные рейсы

Если вы планируете поездку в место, где зимой нередко плохая погода, не стоит выбирать стыковочный рейс. Велика вероятность, что второй перелет могут отложить из-за непогоды на неопределенный срок. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение прямым перелетам – даже если такое путешествие выйдет немного дороже, вы наверняка сэкономите силы и нервы.

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