Опытный путешественник показал, как можно вскрыть сейф в отеле
Во многих отелях номера оборудован сейфами, в которых можно оставлять ценные вещи, документы и деньги. Однако не стоит думать, что это действительно безопасное место, о чем предупредил своих подписчиков опытный путешественник по имени Лео Ленье в TikTok. Об этом пишет издание Mirror.
"Никогда не доверяйте гостиничному сейфу, вы думаете, что, закрыв что-то ценное в сейфе и придумав собственную комбинацию, оно будет в безопасности", - сказал он, а потом показал способ открыть сейф без кода.
По словам Лео, нужно дважды нажать кнопку блокировки, а затем шесть раз набрать ноль, и сейф откроется.
Подписчики благодарили тиктокера за предупреждение в комментариях. Один из подписчиков объяснил, каждый замок, предназначенный для полупубличного использования, создается с использованием какого-то мастер-кода, который может быть известен тем, кто знаком с особенностями конкретной модели.