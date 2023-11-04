Опытный путешественник показал, как можно вскрыть сейф в отеле

Во многих отелях номера оборудован сейфами, в которых можно оставлять ценные вещи, документы и деньги. Однако не стоит думать, что это действительно безопасное место, о чем предупредил своих подписчиков опытный путешественник по имени Лео Ленье в TikTok. Об этом пишет издание Mirror.

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"Никогда не доверяйте гостиничному сейфу, вы думаете, что, закрыв что-то ценное в сейфе и придумав собственную комбинацию, оно будет в безопасности", - сказал он, а потом показал способ открыть сейф без кода.

По словам Лео, нужно дважды нажать кнопку блокировки, а затем шесть раз набрать ноль, и сейф откроется.