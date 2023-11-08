Каждому путешественнику при перелете важно, чтобы багаж благополучно прибыл в пункт назначения.

К сожалению, довольно часто чемоданы и сумки получают повреждения из-за небрежного обращения с ними при погрузке. Однако есть несколько способов минимизировать риск повреждения.

Один из лайфхаков – попросить на стойке регистрации наклеить специальную наклейку "Хрупкое" на чемодан. Эта наклейка предупредит работников аэропорта, что с данным багажом нужно обращаться аккуратно.

Кроме того, чемодан с такой пометкой, скорее всего, поместят наверх в багажном отделении самолета, чтобы избежать давления других чемоданов.