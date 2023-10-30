Как подготовиться к смене часовых поясов и пережить джетлаг
Нашему организму тяжело приспосабливаться к быстрым изменениям часовых поясов. Происходит временное расстройство сна, наши внутренние биологические часы, циркадные ритмы, не успевают перестроиться и продолжают работать в том же режиме, из-за чего снижается концентрация, появляется усталость, человек не может уснуть и выспаться, чувствует себя разбито.
Такое состояние называется джетлагом. Рассказываем, что сделать, чтобы его облегчить, в материале "Рамблера".
Когда вы путешествуете через часовые пояса, ваше тело должно приспособиться к новому дневному режиму и перестроиться, чтобы вы могли засыпать и бодрствовать в нужное время. В первую очередь необходимо соблюдать рекомендацию по семи-восьми часам сна в сутки. По словам врачей, это приносит огромную пользу здоровью.
Что можно сделать, чтобы помочь своему организму приспособиться?
- Перед предстоящей поездкой постепенно настраивайте свои внутренние часы. Отрегулируйте время своего сна и бодрствования небольшими шагами, чтобы тело могло постепенно начать переходить на другой режим. Постепенно меняйте время отхода ко сну и пробуждения. Начните с 15-30 минут.
- Если вы путешествуете в другой часовой пояс, закладывайте чуть больше времени на то, чтобы дать себе время привыкнуть, не расписывайте активные планы на первые дни поездки.
- Выходите на улицу. Солнечный свет влияет на циркадный ритм вашего организма. Чтобы поддержать режим сна, ощутите солнечный свет сразу после пробуждения. Утренний свет обычно помогает нам приспособиться к более раннему часовому поясу, а вечерний - адаптироваться к более позднему часовому поясу.
- Используйте эфирные масла лаванды, жасмина, ромашки, бергамота, розы, мускатного шалфея, нероли, сандалового дерева, иланг-иланга и ванили. Они помогут быстрее заснуть. Можно использовать диффузор или нанести несколько капель масла на салфетку и заправить ее в наволочку.
- Постарайтесь не ложиться спать, если в месте, куда вы прилетели, еще день. Лучше дотерпеть. Но если не получается, лягте поспать на 20-30 минут.
- Пейте много воды. Обезвоживание усилит симптомы джетлага.
- За несколько дней до вылета начните принимать мелатонин, но сначала проконсультируйтесь с врачом.