Как подготовиться к смене часовых поясов и пережить джетлаг

Нашему организму тяжело приспосабливаться к быстрым изменениям часовых поясов. Происходит временное расстройство сна, наши внутренние биологические часы, циркадные ритмы, не успевают перестроиться и продолжают работать в том же режиме, из-за чего снижается концентрация, появляется усталость, человек не может уснуть и выспаться, чувствует себя разбито.

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Такое состояние называется джетлагом. Рассказываем, что сделать, чтобы его облегчить, в материале "Рамблера".

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Когда вы путешествуете через часовые пояса, ваше тело должно приспособиться к новому дневному режиму и перестроиться, чтобы вы могли засыпать и бодрствовать в нужное время. В первую очередь необходимо соблюдать рекомендацию по семи-восьми часам сна в сутки. По словам врачей, это приносит огромную пользу здоровью.

Что можно сделать, чтобы помочь своему организму приспособиться?