Стюардесса посоветовала отказаться от прямых перелетов

По мнению некоторых путешественников, прямые перелеты выигрывают в сравнении со стыковочными. Однако стюардесса с многолетним стажем Шарлин Лоу считает по-другому.

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Она объяснила, что второй вариант построения маршрута оптимальнее по следующим причинам.

Во-первых, перелет со стоповером позволит организму перестроиться под другой часовой пояс в более спокойном режиме, что положительно скажется на вашем самочувствии.

Во-вторых, это отличная возможность остановиться в еще одной стране, изучить местные достопримечательности и получить еще больше положительных эмоций.