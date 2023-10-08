Эксперт объяснил, почему нельзя жевать жвачку во время полета

Зачастую мы носим с собой жевательную резинку, которая помогает освежить дыхание и утолить голод. Что уж говорить о путешественниках, которые пребывают на борту самолета по несколько часов.

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Однако на высоте птичьего полета от нее как раз-таки лучше отказаться, сообщает издание The Sun с ссылкой на предостережение диетолога Райана Дэвидсона. Как он объяснил, такое безобидное на первый взгляд действие может спровоцировать либо усилить вздутие живота.

"Жевательная резинка может увеличить риск образования избыточного газа в организме из-за того, что в процессе вы часто открываете рот и вдыхаете больше воздуха. Кроме того, искусственные подсластители в жевательной резинке также способствуют образованию газов".