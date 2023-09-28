Что будет, если попасть в черный список авиакомпании

У авиакомпаний есть свои методы борьбы с нарушителями. Одним из таких являются черные списки.

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Что это такое, за что туда можно попасть и чем это чревато? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Черный список авиакомпании — это не миф. Он действительно существует и называется реестром недобросовестных пассажиров. Созданы такие списки для повышения безопасности полетов, сокращения количества вынужденных посадок и задержек рейсов. Они регулируются Гражданским кодексом РФ и Воздушным кодексом РФ.

Попасть в реестр можно при нарушении общественного порядка на борту самолета (хулиганстве), игнорировании указаний членов экипажа или за действия, угрожающие безопасности полета. Например, если пассажир напился и начал вести себя неадекватно, подрался с кем-то, закурил, отказался пристегивать ремень и так далее.

Попадание в черный список может быть временным или постоянным и зависит от серьезности нарушения.

Что произойдет, если вы попадете в черный список?

Запрет на перелет. Попав в черный список авиакомпании, вы можете лишиться права на путешествие на ее рейсах. При попытке бронирования билета вас просто не допустят к оплате.

Утрата миль и денег. Если у вас были активные бонусные мили или бронирования, они могут быть аннулированы.

Возможные административные последствия. В случае серьезных нарушений, вы можете столкнуться с крупным штрафом и даже арестом.

Однако в России перевозчик может включить хулигана в черный список только на основании решения суда о наложении административного наказания. А запрет будет действовать в течение одного года. При этом перевозчик обязан уведомить пассажира о внесении в реестр.

В некоторых случаях авиакомпании обязаны пустить человека на борт, даже если он находится в черном списке. Например, если он возвращается в Россию из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, летит на лечение или похороны родственника, сопровождает человека с инвалидностью. Все эти причины должны быть подтверждены документально.

Как избежать попадания в черный список?