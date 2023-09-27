4 привычные для нас вещи, за которые осудят в других странах

Неподготовленные туристы часто оказываются в неловких ситуациях. Все в дело в том, что в каждой стране господствуют свои нравы и обычаи.

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Некоторые из них для нас абсолютно понятны, а некоторые могут вызвать ступор. Чтобы не столкнуться с осуждающими взглядами местных жителей и, что еще неприятнее, с крупными штрафами, перед поездкой за рубеж изучите гласные и негласные правила той страны, в которую летите. Это не только расширит кругозор, но также поможет избежать неприятностей.

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Подробнее о привычных для нас вещах, которые не приветствуются в других странах, читайте в материале "Рамблера".

Брать фрукты голыми руками

На российских рынках абсолютно нормально трогать овощи и фрукты голыми руками, выбирая самые сочные и свежие продукты. А вот в Италии такое поведение порицается. На итальянском рынке продукты может трогать только продавец, а в супермаркете прикасаться к таким товарам следует исключительно в одноразовых перчатках.

Бросать жвачку на улице

Мусорить в любой стране – дурной тон. Но если где-то вы можете отделаться лишь предупреждением, то в Таиланде, выкинув жвачку в неположенном месте, вы столкнетесь с крупным штрафом – 50 тысяч бат, что в переводе на рубли составит примерно 132 тысячи. За отказ платить человека могут заключить под стражу на целый год.

Купаться в плавках свободного кроя

Отправляясь на отдых во Францию, не забудьте о том, что в большинстве общественных бассейнов здесь запрещено купание в плавках свободного кроя. Французам пришлось ввести такой запрет из соображений гигиены: раньше многие мужчины так и норовили нырнуть в бассейн в тех же шортах, в которых только что гуляли по улице.

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