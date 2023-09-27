4 привычные для нас вещи, за которые осудят в других странах
Неподготовленные туристы часто оказываются в неловких ситуациях. Все в дело в том, что в каждой стране господствуют свои нравы и обычаи.
Некоторые из них для нас абсолютно понятны, а некоторые могут вызвать ступор. Чтобы не столкнуться с осуждающими взглядами местных жителей и, что еще неприятнее, с крупными штрафами, перед поездкой за рубеж изучите гласные и негласные правила той страны, в которую летите. Это не только расширит кругозор, но также поможет избежать неприятностей.
Подробнее о привычных для нас вещах, которые не приветствуются в других странах, читайте в материале "Рамблера".
Брать фрукты голыми руками
На российских рынках абсолютно нормально трогать овощи и фрукты голыми руками, выбирая самые сочные и свежие продукты. А вот в Италии такое поведение порицается. На итальянском рынке продукты может трогать только продавец, а в супермаркете прикасаться к таким товарам следует исключительно в одноразовых перчатках.
Бросать жвачку на улице
Мусорить в любой стране – дурной тон. Но если где-то вы можете отделаться лишь предупреждением, то в Таиланде, выкинув жвачку в неположенном месте, вы столкнетесь с крупным штрафом – 50 тысяч бат, что в переводе на рубли составит примерно 132 тысячи. За отказ платить человека могут заключить под стражу на целый год.
Купаться в плавках свободного кроя
Отправляясь на отдых во Францию, не забудьте о том, что в большинстве общественных бассейнов здесь запрещено купание в плавках свободного кроя. Французам пришлось ввести такой запрет из соображений гигиены: раньше многие мужчины так и норовили нырнуть в бассейн в тех же шортах, в которых только что гуляли по улице.
Разуваться в гостях
В России принято разуваться и дома, и в гостях – в нашей стране едва ли можно найти семью, которая ходит по квартире в уличной обуви. А вот в Испании все совсем наоборот: многие испанцы ходят дома в той же обуви, которую используют для прогулок по городу. Разуваться здесь не принято – только если хозяева дома вас не попросили об этом. Если же вы разуетесь по своей инициативе, такой жест может и вовсе обидеть испанцев.