5 лайфхаков для путешествий с собакой

Для владельцев собак питомцы являются настоящими членами семьи. Неудивительно, что хозяевам нередко хочется путешествовать вместе со своими четвероногими.

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Однако для многих такие поездки сопряжены с большим стрессом, ведь питомца важно правильно подготовить к путешествию.

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К счастью, существует несколько лайфхаков, которые помогут минимизировать волнение и сделать приключение с питомцем комфортным. Подробнее об этих лайфхаках читайте в материале "Рамблера".

Определитесь с транспортом

Если вы путешествуете на машине, подготовка будет не столь сложной. Чтобы приучить животное к поездке на автомобиле, за месяц до путешествия начните ездить с собакой хотя бы по 10-15 минут в день. Если вы же путешествуете на поезде, важно обратить внимание на то, как пес ведет себя в социуме. Гиперактивной собаке, склонной к агрессии, может быть сложно находиться долгое время в замкнутом пространстве среди чужих людей.

Нагуляйтесь перед поездкой

Чтобы ваш любимец вел себя спокойно в транспорте, нагуляйтесь с ним вдоволь перед поездкой, а также постарайтесь не давать ему много еды. За счет этого во время поездки питомец скорее всего очень быстро уснет и не будет тревожить вас.

Не забудьте про вещи для собаки

Обязательно возьмите с собой в дорогу все необходимые для питомца вещи. Миски, любимые игрушки, расческу и ножницы для стрижки когтей. Мисками пренебрегать не стоит, потому что далеко не все собаки готовы пить воду из незнакомых предметов. И не забудьте про влажные салфетки – ими очень удобно протирать лапы пса после остановок.

Не оставляйте собаку в одиночестве

Собаку не стоит оставлять одну дольше, чем на пять минут. Если вы путешествуете на машине и решили сделать продолжительную остановку, возьмите хвостатого друга с собой и прогуляйтесь с ним. Так собака будет чувствовать себя в безопасности и не посчитает, что вы ее бросили.

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