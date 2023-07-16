Как в самолете перевозят животных

Для путешествий с домашним животым нужна особая подготовка. Мало того, что это может быть трудно эмоционально, так еще и важно учесть множество особенностей транспортных компаний по перевозу питомцев. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

© Unsplash

В пассажирском салоне можно перевезти не более одного контейнера. Вес контейнера не должен превышать 8 кг, при этом

в контейнере могут находиться не более трех животных или птиц.

При перевозке в багажном отсеке вес контейнера не должен превышать 50 кг, о в контейнере может находиться только одно животное или не более шести птиц.

Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44×30×26 см. Размер мягкой сумки-переноски для перевозки в пассажирском салоне в сумме трех измерений не должен превышать 126 см.

На время взлета, набора высоты, снижения, посадки и прохождения зоны турбулентности переноску закрепляют под сиденьем впередистоящего кресла с помощью специального ремня.