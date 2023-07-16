Как в самолете перевозят животных
Для путешествий с домашним животым нужна особая подготовка. Мало того, что это может быть трудно эмоционально, так еще и важно учесть множество особенностей транспортных компаний по перевозу питомцев. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
В пассажирском салоне можно перевезти не более одного контейнера. Вес контейнера не должен превышать 8 кг, при этом
в контейнере могут находиться не более трех животных или птиц.
При перевозке в багажном отсеке вес контейнера не должен превышать 50 кг, о в контейнере может находиться только одно животное или не более шести птиц.
- Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44×30×26 см. Размер мягкой сумки-переноски для перевозки в пассажирском салоне в сумме трех измерений не должен превышать 126 см.
На время взлета, набора высоты, снижения, посадки и прохождения зоны турбулентности переноску закрепляют под сиденьем впередистоящего кресла с помощью специального ремня.
Как оформить провоз животного
- Оформите запрос на перевозку животного не позднее чем за шесть часов до отправления рейса по расписанию и дождитесь подтверждения заявки на e-mail.
- Оплатите перевозку после подтверждения запроса, также это можно сделать в кассе аэропорта.
- Подготовьте документы. Для перемещения животного понадобится ветеринарный паспорт, где указано лицо владельца и отметка об осмотре животного врачом, сделанная не ранее чем за 14 дней до поездки.
- Также в ветеринарной клинике за три дня до поездки нужно получить документ "Форма №1". В свидетельстве указывают имя владельца и маршрут поездки, информацию о животном: прививки и анализы.
- Перед регистрацией на рейс животные проходят обязательный контроль в аэропорту. Для этого нужен ветеринарный паспорт и свидетельство "Форма №1". После проверки документов, в свидетельство ставится печать, разрешающая путешествие. Его нужо будет показать при регистрации на рейс на стойке.
- Затем сотрудник аэропорта взвешивает животное и направляет пассажира на оплату провоза в кассу или, если заказ оплачен, сразу выдает посадочный талон.
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