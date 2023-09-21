Почему у самолета загнуты крылья

Если вы когда-либо обращали внимание на крылья самолета, глядя в иллюминатор, вы могли заметить, что они имеют особую форму: их концы загнуты вверх.

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Зачем это нужно? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Загнутые концы крыльев самолета называются винглетами или шарклетами - это аэродинамические устройства, которые немного отличаются друг от друга внешним видом и размерами. Их дизаин может варьироваться в зависимости от производителя и модели самолета. Эффективность этих устройств зависит от размера лайнера, веса, скорости и предполагаемого использования. В авиации они служат нескольким важным целям:

Уменьшение лобового сопротивления

Винглеты и шарклеты предназначены для уменьшения лобового сопротивления, создаваемого вихрями на концах крыльев. Когда воздух обтекает крыло, он создает область низкого давления над крылом и область высокого давления под ним. Эта разница давлений приводит к образованию вихрей на концах крыльев, которые похожи на закрученные воздушные массы. Эти вихри увеличивают лобовое сопротивление и снижают общую аэродинамическую эффективность. Такая форма крыльев помогает свести к минимуму размер и силу этих вихрей, тем самым снижая лобовое сопротивление.

Увеличение подъемной силы

Уменьшение лобового сопротивления является основной функцией, однако они также могут обеспечить небольшое увеличение подъемной силы. Изменяя поток воздуха вокруг законцовок крыла, эти устройства могут повысить подъемную силу крыла, позволяя самолету более эффективно работать на больших высотах, а также во время взлета и посадки.

Экономия топлива

Снижение лобового сопротивления и увеличение подъемной силы приводят к повышению топливной экономичности самолета. Авиакомпании извлекают выгоду из снижения расхода топлива на 3-7%. Благодаря этому также снижается негативное воздействие авиаперелетов на окружающую среду.

Улучшение управляемости

Загнутые концы крыльев самолета помогают предотвратить чрезмерные моменты качания и улучшить управляемость на различных этапах полета.

Увеличение дальности полета

В некоторых случаях добавление этих элементов может увеличить дальность полета самолета.

Шумоподавление