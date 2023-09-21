Почему на досмотре в аэропорту просят разуться, но не всех

Досмотр в аэропорту – это стандартная процедура, которая призвана обеспечить безопасность пассажиров.

Некоторых людей перед прохождением металлодетектора просят разуться. Но снимать ботинки и туфли обязуют не всех. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Большинство аэропортов оборудованы металлодетекторами и рентгеновскими сканерами, которые используются для обнаружения металлических и неметаллических предметов в багаже и на теле пассажиров. Металлодетекторы реагируют на металлические предметы: монеты, ключи, ремни, фурнитуру одежды и обуви. Рентгеновские сканеры способны видеть более подробные изображения.

Некоторые виды обуви могут вызвать подозрения при прохождении сканирования. Это может быть связано с наличием на них металлических элементов, например, застежек на ботинках.

Чтобы убедиться, что вы не провозите запрещенные предметы в подошвах или каблуках, сотрудники аэропорта могут провести дополнительный, более тщательный досмотр. В таких случаях пассажира просят разуться, чтобы осмотреть обувь и убедиться в отсутствии опасных предметов.

Однако, как правило, пассажирам приходится снимать обувь и пропускать ее через специальную установку только при наличии каблука выше 2,5 сантиметров или подошвы толще одного сантиметра. В остальных случаях можно не разуваться, если вам об этом не скажут.

Еще одну причину, по которой одних пассажиров просят разуться, а других - нет, назвали сотрудники аэропорта Астаны. Так, по их словам, правила авиационной безопасности требуют внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аэропорты по всему миру оснащаются специальными арочными металлоискателями с функцией рандомайзера. Они автоматически и в случайном порядке определяют тех, кто подвергнется проверке. Устройство подает сигнал, и человека просят разуться.