Почему на досмотре в аэропорту просят разуться, но не всех
Досмотр в аэропорту – это стандартная процедура, которая призвана обеспечить безопасность пассажиров.
Некоторых людей перед прохождением металлодетектора просят разуться. Но снимать ботинки и туфли обязуют не всех. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Большинство аэропортов оборудованы металлодетекторами и рентгеновскими сканерами, которые используются для обнаружения металлических и неметаллических предметов в багаже и на теле пассажиров. Металлодетекторы реагируют на металлические предметы: монеты, ключи, ремни, фурнитуру одежды и обуви. Рентгеновские сканеры способны видеть более подробные изображения.
Некоторые виды обуви могут вызвать подозрения при прохождении сканирования. Это может быть связано с наличием на них металлических элементов, например, застежек на ботинках.
Чтобы убедиться, что вы не провозите запрещенные предметы в подошвах или каблуках, сотрудники аэропорта могут провести дополнительный, более тщательный досмотр. В таких случаях пассажира просят разуться, чтобы осмотреть обувь и убедиться в отсутствии опасных предметов.
Однако, как правило, пассажирам приходится снимать обувь и пропускать ее через специальную установку только при наличии каблука выше 2,5 сантиметров или подошвы толще одного сантиметра. В остальных случаях можно не разуваться, если вам об этом не скажут.
Еще одну причину, по которой одних пассажиров просят разуться, а других - нет, назвали сотрудники аэропорта Астаны. Так, по их словам, правила авиационной безопасности требуют внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аэропорты по всему миру оснащаются специальными арочными металлоискателями с функцией рандомайзера. Они автоматически и в случайном порядке определяют тех, кто подвергнется проверке. Устройство подает сигнал, и человека просят разуться.
Главной задачей сотрудников аэропортов является обеспечение безопасности всех пассажиров и персонала. Поэтому, если вас просят разуться при досмотре, не паникуйте. Это стандартная процедура, возможно, вы тот самый случайный пассажир, выбранный рандомно устройством. Просто следуйте инструкциям сотрудников службы безопасности, чтобы пройти контроль как можно быстрее.