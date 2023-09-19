Зачем на досмотре в аэропорту просят включить ноутбук

Если вы перевозили ноутбук в ручной клади, то, скорее всего, во время прохождения контроля, сотрудники аэропорта просили вас достать его из сумки перед проверкой, а затем показать работающий дисплей.

© unsplash.com

Зачем это делают? Рассказываем в материале "Рамблера".

Все вещи, которые мы проносим в аэропорт, сканируются при помощи рентгеновского аппарата. Батарея ноутбука и его другие элементы слишком плотные, чтобы через них проникли рентгеновские лучи, и увидеть что-либо на экране не получится. Кроме того, компьютер может скрыть другие предметы в ручной клади, поэтому его надо доставать из сумки и класть на ленту отдельно.

Включить ноутбук просят, чтобы убедиться, что это действительно работающий ноутбук, а не муляж, в котором спрятано что-то, что представляет угрозу безопасности. Например, преступники могут смешать какие-либо механические детали с деталями оружия.

Однако подобную проверку проводят не везде. Сотрудники службы безопасности могут не просить доставать и включать ноутбук, если в аэропорту используются дорогие системы 3D-сканирования.

Какую еще технику могут попросить включить?

Пассажира могут попросить включить любую технику, даже фен, если какое-либо электронное устройство вызовет подозрения у сотрудников аэропорта. Для этого в зоне досмотра предусмотрены розетки. Однако чаще всего проверяют телефоны, ноутбуки и планшеты.

А если техника разряжена?

Лучше такого не допускать и проходить контроль с заряженными и включенными телефонами и ноутбуками. Это позволит не задерживаться длительное время на досмотре. Держите всегда при себе зарядки, чтобы в крайнем случае зарядить технику.

Что будет, если отказаться?