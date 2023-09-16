Когда выгоднее всего покупать билеты на самолет

Цены на билеты за последние несколько лет кратно выросли, теперь путешествия за границу может позволить себе далеко не каждый. Но это вовсе не значит, что стоит отказываться от мечты посетить другие страны. "Рамблер" расскажет, как покупать билеты так, чтобы сэкономить.

© unsplash

Цены на билеты во многом завится от решения конкретной авиакомпании, популярности направления, конкурентов и сезонности. Чтобы рейс окупился, самолет нужно загрузить на сто процентов, только в этом случае компания сможет заработать. Если пассажиров много, придется повышать цены.

Спрос всегда повышается на новогодние и майские праздники, а также летние месяцы, когда большинство туристов хотят съездить в отпуск. Менее популярные месяцы — февраль, апрель, октябрь и ноябрь, при этом это вовсе не значит, что погода будет плохой.

Билеты начинают продавать за 11 месяцев до вылета. В это время они могут стоить дешевле, но планировать поездку в таком случае трудно. В первое время после старта продаж авиакомпании сначала предлагают билеты участникам своих скидочных и бонусных программ.

В идеале покупать билеты за 3-6 месяцев до поездки — так будет и дешевле, и проще. Не придется строить планы почти на год вперед, и при этом цена все еще останется на приемлемом уровне. Да, безусловно, дешевые билеты могут появиться и прямо перед вылетом, когда авиакомпании необходимо заполнить оставшиеся места, но это происходит довольно редко.