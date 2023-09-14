Топ-10 популярных российских городов у туристов летом

Летом 2023 года россияне чаще всего отдыхали в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов Aviasales, которое было проведено специально для Москвы 24.

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Это лето российские путешественники провели в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Минеральных Водах. Средний отпуск по России длился 7 дней, а бронировали поездки в среднем за 25 дней до планируемого путешествия.

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– сервис покупки авиабилетов "Авиасейлс"

Кроме того, в десятку самых популярных по бронированию направлений вошли Махачкала, Казань, Екатеринбург, Самара и Уфа. В свою очередь, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip также сообщили, что наибольшим спросом у туристов летом пользовались Москва и Санкт-Петербург. На столицу пришлось 21,9% отельных бронирований. Вместе с тем для Санкт-Петербурга доля заказов составила 16,6%.

"Замыкает тройку Сочи, где летом побывали 7,5% россиян. Это один из лучших курортов России, поэтому большинство путешественников едут сюда за чистыми пляжами и теплым морем. Следом идут Казань (3,4%) и Екатеринбург (2,5%)", – рассказали Москве 24 в пресс-службе сервиса.

В число популярных летних направлений также вошли Нижний Новгород (2,2%), Краснодар (2,0%), Ростов-на-Дону (1,8%), Калининград (1,6%) и Владивосток (1,3%).

В пресс-службе сервиса путешествий Tutu.ru рассказали Москве 24, что в период с 1 июня по 31 августа россияне чаще всего летали в столицу, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Также в Екатеринбург, Новосибирск, Махачкалу, Красноярск и Казань. Среди железнодорожных направлений самыми популярными в эти даты оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Адлер и Ростов-на-Дону. Далее следуют Анапа, Сочи, Екатеринбург, Симферополь и Нижний Новгород.