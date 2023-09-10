Осенний отдых: самые комфортные и выгодные направления для туристов

Осень предлагает множество вариантов для отдыха, как на ближайших побережьях, так и в более отдаленных странах. Как выяснил "Рамблер", эксперт в сфере туризма Артем Венскель провел исследование, которое поможет выбрать место для отдыха с погодными условиями и ценами, соответствующими вашим предпочтениям.

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По словам эксперта, осень - отличное время для пляжного отдыха, особенно на Черноморском побережье. Курорты Краснодарского края, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер, предлагают отличные возможности для отдыха до двадцатых чисел октября. Он отметил, что Крым также является привлекательным направлением со схожей температурой воздуха, поэтому можно смело отправиться и туда.

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Стоимость путешествия в Краснодарский Край: от 50 000₽ на двоих.

Еще одним популярным направлением для пляжного отдыха в это время года являются Турция и Египет.

«Самым массовым направлением станет Турция, ведь она предлагает отличную погоду и достаточно доступные цены, которые в сентябре-октябре уменьшаются примерно в 2 раза по сравнению с пиковыми августовскими. Также в это время можно рассмотреть Египет и отправиться в Хургаду или Шарм-Эль-Шейх. Пик сезона там как раз осенью, так как летом слишком жарко, а зимой прохладно из-за ветров. Осенью же температура воздуха в Египте подходит для комфортного пребывания на курорте», — объяснил Артем Венскель.

Стоимость путешествия в Турцию и Египет: от 100 000₽ на двоих.

Он также добавил, что в Эмиратах уже спадает жара, цены снижаются и можно насладиться пляжным отдыхом в Дубае, Абу-Даби, Шардже, Аджмане и других курортах.

Стоимость путешествия в ОАЭ: от 120 000₽ на двоих.

Тем, кто ищет более экзотические направления, можно выбрать Таиланд, Вьетнам или Шри-Ланку.

«При планировании поездки важно учесть сезонность и выбирать побережья, которые наиболее подходят для данного времени года. Некоторые туристы также предпочитают посетить Мальдивы, но сейчас там влажный сезон, поэтому возможность насладиться их прекрасной погодой не так велика. Однако, в это время года цены на Мальдивах могут быть ниже, чем летом», — поделился эксперт.