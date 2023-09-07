Как путешествовать на машине: инструкция
Сейчас путешествия на машине набирают все большую популярность. Это дешевле чем лететь на самолете, но дорога требует больше времени. Если вы впервые путешествуете на машине, то лучше заранее выяснить все нюансы.
"Рамблер" рассказывает, как отправиться в путешествие на автомобиле.
- Проведите техосмотр машины. Безопасность на дороге чрезвычайно важна, поэтому перед долгой поездкой следует проверить свой автомобиль.
- Подготовьте запасные шины. Если вдруг на дороге спустит колесо, то нужно быть готовым его заменить.
- Взять домкрат, насос для шин и налобный фонарик. Эти инструменты помогут, если машина сломается во время дороги.
- Купить дополнительное топливо. На всякий случай можно взять 10-литровую канистру с бензином. Это спасет пустой бак, если рядом не окажется заправки.
После проверки машины нужно убедиться, что все необходимое для путешествия уже есть в автомобиле.
- Документы на всех участников поездки и на машину. Достаточно взять водительское удостоверение, страховка, техпаспорт. Если в машине есть дети, то не лишним будет свидетельство о рождении. На животных также нужны паспорта.
- Банковские карты и наличка. Не на всех заправках есть банкоматы, поэтому на всякий случай стоит запастись наличными деньгами.
- Навигатор, ноутбук, зарядные устройства и карты памяти. Техника поможет скоротать время в поездке.
- Дорожная аптечка. На всякий случай нужно взять обезболивающие, жаропонижающие, бинты, йод, антигистаминные препараты и активированный уголь.
- Еда и напитки. Рядом может не оказаться магазинов, в которых можно купить снэки. Поэтому лучше взять их заранее.
- Вода. В дороге пригодятся несколько бутылок питьевой и водопроводной воды.
- Средства личной гигиены, бытовые предметы. Если путешествие будет длительным, то стоит позаботится о палатках, спальниках, постельном белье, влажных салфетках.
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