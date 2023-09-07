4 вещи, без которых можете даже не садиться в поезд

Проверьте их наличие до посадки в вагон.

© WomanHit.ru

Несмотря на то, что сезон отпусков подошел к концу, поездки на поезде дальнего следования случаяются в любое время и не всегда по поводу отдыха. Именно поэтому мы решили составить небольшой гайд по вещам, которые в поезде пригодятся больше, чем лапша быстрого приготовления.

Видео дня

Еда

Казалось бы, сегодня нет особых проблем с питанием, ведь даже если вы забыли прихватить перекус, вы всегда можете купить обед либо в ресторане, либо небольшой паек у проводника. Да и продавцы на станциях могут предложить что-то интересное. Но все же о еде стоит позаботиться хотя бы в том смысле, что вы можете сесть на поезд ночью, когда найти перекус довольно пролематично, а значит, пачка сухофруктов или сырная нарезка и сладости к чаю хоть немного спасут вашу ситуацию до утра. Подумайте об этом заранее.

Аптечка

Да, у проводника есть аптечка, а если произошло серьезное ЧП, на следующей станции вас могут уже ждать медики. Однако в большинстве случаев проблемы возникают со специфическими препаратами, которые не бывают в стандартной аптечке в поезде, а мы все еще надеемся их докупить позже. Речь идет о препаратах, которые необходимы лично вам, не стоит надеяться, что вы купите их по пути или в конечной точке маршрута, запаситесь необходимыми лекарствами заранее, чтобы не бить тревогу во время дальнего пути.

Средства гигиены

Необходимые средства гигиены в трэвел-формате — один из первых моментов, которые вы должны обдумать еще до поездки. Вы всегда можете приобрести зубную пасту и щетку в комплекте и не думать, где раздобыть их в поезде. Не надейтесь, что сможете докупить по дороге влажные салфетки, а они, как правило, всегда нужны. Берите их с собой. И не стоит и говорить о женской гигиене — имейте при себе как минимум одну пачку средств женской гигиены, если знаете, что менструация может приключиться с вами в дни поездки.

Одежда для поезда