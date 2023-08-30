Что нельзя забирать из гостиничного номера: видео
Многие любят привозить домой сувениры из путешествий на память о поездке.
Если вы хотите забрать с собой вещи из отеля, важно помнить о том, что некоторые предметы в гостиничном номере являются собственностью отеля и выносить их запрещено.
Чтобы избежать недоразумений и конфликтов с администрацией, важно знать, что вы имеете право забрать.
Что нельзя забирать из номера
В первую очередь нельзя забирать полотенца, халаты, простыни и другое постельное белье. Это расценивается как кража.
Также категорически запрещено выносить из номера мебель, картины, декоративные элементы и любые предметы интерьера.
Нельзя забирать приборы и посуду, которыми вас снабдили в номере, к ним относятся чайники, кружки и тарелки.
Что можно взять с собой
Косметические принадлежности, такие как мыло, шампунь, гель для душа, которые обычно предоставляются бесплатно. Их можно забирать с собой в разумных количествах.
Если в номере есть какие-то бесплатные сувениры или подарки для гостей, их можно забирать с собой.
Если вы сомневаетесь, можно ли забрать какую-либо вещь, лучше уточнить на ресепшене, чтобы избежать недоразумений.
Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.
Ранее мы писали о том, как нельзя собираться на море.