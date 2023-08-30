Многие любят привозить домой сувениры из путешествий на память о поездке.

Если вы хотите забрать с собой вещи из отеля, важно помнить о том, что некоторые предметы в гостиничном номере являются собственностью отеля и выносить их запрещено.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов с администрацией, важно знать, что вы имеете право забрать.

Что нельзя забирать из номера

В первую очередь нельзя забирать полотенца, халаты, простыни и другое постельное белье. Это расценивается как кража.

Также категорически запрещено выносить из номера мебель, картины, декоративные элементы и любые предметы интерьера.

Нельзя забирать приборы и посуду, которыми вас снабдили в номере, к ним относятся чайники, кружки и тарелки.

Что можно взять с собой

Косметические принадлежности, такие как мыло, шампунь, гель для душа, которые обычно предоставляются бесплатно. Их можно забирать с собой в разумных количествах.

Если в номере есть какие-то бесплатные сувениры или подарки для гостей, их можно забирать с собой.

Если вы сомневаетесь, можно ли забрать какую-либо вещь, лучше уточнить на ресепшене, чтобы избежать недоразумений.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.