Как не платить за перевес багажа: 5 способов

Порой так случается, что у туристов не оказывается возможности взвесить свой багаж заранее. Например, дома нет весов, а одолжить их попросту не у кого. А по приезде в аэропорт выясняется, что чемодан весит на несколько килограммов больше положенного. Сразу же приходится бежать на стойку и тратить лишние деньги за перевес.

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Такие ситуации и траты могут омрачить любое путешествие. "Рамблер" делится несколькими способами, которые помогут не платить за перевес багажа.

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Наденьте некоторые вещи на себя

Можете попробовать надеть некоторые вещи из переполненного чемодана на себя: несколько рубашек, курток, аксессуаров. Возможно, вы будете выглядеть забавно, но это значительно снизит вес вашего багажа.

Переложите часть багажа в ручную кладь

Такой способ часто используют, когда хотят уменьшить вес багажа. Особенно если речь идет о дамских сумках. Работники авиакомпаний в аэропорту очень редко обращают внимания на подобного рода сумочки и практически никогда не просят их взвесить. Но перед этим, безусловно, лучше выяснить, какой размер ручной клади допускает авиакомпании, которой вы собираетесь лететь.

Отправьте какие-то вещи домой

Один из способов — отправить некоторые вещи в нужное место при помощи службы доставки. Если у вас есть несколько часов до вылета, то можете попробовать создать электронную накладную и принести свой багаж в ближайшее отделение компании. А если вы не успеете составить накладную, то это сделают работники, когда вы принесете посылку.

Свяжитесь с call-центром авиакомпании

Попробуйте позвонить сотрудникам авиакомпании и узнать, что будет дешевле: доплатить за перевес или выкупить еще одно место для багажа. Дело в том, что иногда оплата перевеса оказывается намного дороже, чем стоимость еще одного чемодана. Выяснив, что же все-таки более выгодно по цене, вы сможете избежать больших денежных потерь.

Оставьте лишние вещи в аэропорту