Почему хозяева отелей запрещают открывать в номерах окна

На самом деле, этого негласного правила придерживаются не во всех отелях. Однако чаще всего во многих номерах современных гостиниц распахнуть окно у постояльцев вряд ли получится. Просто потому, что ручек на рамах, скорее всего, изначально не будет. Некоторые же владельцы старых отелей эти самые ручки просто снимают сами.

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Для чего это делают и по какой причине гостям отелей нельзя открывать окна в номере, читайте в материале «Рамблера».

Кондиционер в номере

Наслаждаться свежим воздухом вполне можно на улице, считают владельцы гостиниц. В номерах же, как правило, установлены кондиционеры, которые обеспечивают постояльцам максимальный комфорт. В время работы сплит-систем открывать окна не следует, однако гости порой забывают об этом правиле. Кондиционер, по сути, начинает охлаждать улицу, при этом затрачивая энергию. Оплачивать это приходится хозяину отеля. Правило закрытых окон помогает владельцам отелей экономить.

Вопрос безопасности

Наверно, это самая главная причина негласного запрета на открытые окна в номерах отелей. Расшалившийся ребенок, за которым не доглядели родители или взрослый гость, у которого внезапно закружилась голова, легко могут выпасть из открытого настежь окна, получить травмы или даже лишиться жизни. Хозяева отелей заботятся о безопасности своих постояльцев, а также о своей собственной репутации.

Защита от грязи