Как самостоятельно организовать путешествие: инструкция
Путешествовать через турагентство — удобно и комфортно. Вам не нужно самостоятельно бронировать экскурсии, планировать трансферы и искать места для обеда и развлечения.
Однако это значительно дороже. Кроме того, если организовывать путешествие самостоятельно, можно углубиться в культуру страны, в которую вы едете. О том, как это сделать — в инструкции “Рамблера”.
- Сравните цены с туроператором. Так вы точно убедитесь в том, что самостоятельное путешествие обойдется вам дешевле.
- Выберите направление. Иногда цены в несезон снижаются, но отдых в это время получается не самый комфортный.
- Забронируйте перелет. Лучше всего делать это через сайт авиакомпании, сравнить цены на разные даты и время можно с помощью агрегаторов.
- Найдите жилье. Не обязательно ехать в гостиницу, выбирайте квартиры — это значительно экономит средства на путешествия. Кроме того, вы сможете потренироваться в готовке местной кухни.
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- Составьте маршрут. Подумайте о трансфере от аэропорта до отеля и о том, как вы будете добираться до основных достопримечательностей. Если вы планируете брать в аренду машину, то лучше позаботиться об этом заранее.
- Выпишите желаемые локации. В список добавьте все, что хотите посетить и отметьте, сколько времени вам на это понадобится.
- Заранее изучите местность. С помощью онлайн-карт изучите местность, в которой вы будете жить. Найдите там основные магазины и рестораны — так у вас будет план того, где можно питаться и покупать продукты первое время.
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