Как самостоятельно организовать путешествие: инструкция

Путешествовать через турагентство — удобно и комфортно. Вам не нужно самостоятельно бронировать экскурсии, планировать трансферы и искать места для обеда и развлечения.

Однако это значительно дороже. Кроме того, если организовывать путешествие самостоятельно, можно углубиться в культуру страны, в которую вы едете. О том, как это сделать — в инструкции “Рамблера”.