Почему в самолете перестали раздавать конфеты

Раньше на борту самолета перед взлетом всегда раздавали леденцы. Наиболее популярными были конфеты “Взлет”. Стюардессы ходили между рядами с целыми подносами и предлагали пассажирам карамель. Она нужна для того, чтобы при взлете и посадке не закладывало уши.

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Однако в 10-х годах традиция раздавать конфеты прервалась. Теперь перед взлетом пассажиры видят стюардесс лишь во время инструктажа безопасности, а потом они уходят на свои кресла.

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О том, почему в самолетах перестали раздавать конфеты, — в материале “Рамблера”.

Новые самолеты

Многие современные авиакомпании, в том числе и российские, используют самолеты нового поколения. Средний возраст эксплуатации — от 6 до 10 лет в зависимости от авиакомпании. Дело в том, что новые самолеты не только комфортнее для пассажиров и безопаснее, но и имеют улучшенные технические характеристики. Одна из таких — регулирование давления в салоне во время взлета и посадки.

Новейшие модели самолетов позволяют сократить влияние давления на организм, поэтому конфеты совершенно не нужны — достаточно совершать глотательные движения и маневры для того, чтобы не закладывало уши: маневр Вальсальвы, маневр Френцеля, маневр Тойнби и другие.

Дороговизна услуг

Авиакомпании закладывали отдельный бюджет на покупку леденцов, но всегда он оказывался больше, чем тот, на который рассчитывали. Дело в том, что предназначалось по четыре конфеты на каждого человека, но некоторые пассажиры брали больше, поэтому к хвосту у стюардесс не оставалось конфет для тех, кто сидел в конце. Это провоцировало скандалы среди пассажиров, которым не досталось конфет.

В 2010-х годах бортпроводники следили за количеством конфет, которые брали пассажиры. Некоторые и вовсе раздавали их сами. Выяснилось, что такая процедура занимает слишком много времени. Не найдя решения проблемы, авиакомпании решили полностью убрать леденцы из самолетов.