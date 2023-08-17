Какая еда в вагоне-ресторане может оказаться некачественной

Сотрудники вагонов-ресторанов стараются следить за качеством, сроками и условиями хранения продуктов. Однако делать это идеально получается не всегда. Поэтому в путешествии на поезде стоит выбирать те блюда, которые точно будут качественными.

О том, каких позиций в меню стоит избегать в вагонах-ресторанах, — в материале “Рамблера”.

Скоропортящиеся продукты

Майонезные салаты, рыбные продукты, рис, картофель и морепродукты лучше избегать при заказе, если вы пришли в вагон-ресторан. С большой вероятностью эти блюда могут оказаться испорченными. Дело в том, что не только сотрудники поезда следят за блюдами — могут подводить и поставщики.

Поэтому если вы видите скоропортящиеся продукты в составе блюда, то лучше сделать выбор в пользу чего-то другого. Также не стоит выбирать пищу, в составе которой много разных ингредиентов — так вы не почувствуете неприятный вкус, если она окажется испорчена.

Картофельное пюре

Это — одно из самых популярных блюд в вагоне-ресторане, поэтому оно никогда не бывает испорчено. Однако его часто готовят не из картофеля, а из порошка, поэтому на тарелке получается то же самое, что и есть в баночке с пюре быстрого приготовления. При этом приходится значительно переплачивать.

Если вы хотите поесть картофель в вагоне-ресторане, то лучше заказывать его в вареном или жареном виде. В этом блюде овощ точно будет использован по назначению.

Алкогольные напитки

Вагон-ресторан — единственное место, в котором разрешается употреблять алкогольные напитки. Однако спиртное лучше не заказывать здесь. Дело в том, что напитки могут содержать в себе некачественный алкоголь или слишком большое количество льда и других добавок. Здесь действует такое же правило, как и в других заведениях: заказывайте только те напитки, в которых вы уверены, проверяйте акцизы и то, что бутылки закрыты.