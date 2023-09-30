Если вы впервые собираетесь путешествовать на самолете, то вас ждет множество новых впечатлений. Хотя это и может показаться немного пугающим, на самом деле процесс довольно простой и понятный.

Вот несколько советов о том, как подготовиться и что делать в аэропорту в день вылета:

Зарегистрируйтесь на рейс онлайн

Это позволит избежать очередей в аэропорту и экономит время. За 24 часа до вылета заходите на сайт авиакомпании и вводите данные вашего билета. Распечатайте посадочный талон или сохраните его в смартфоне.

Приезжайте в аэропорт заранее

Прибывайте в аэропорт заблаговременно, как минимум за 2 часа до вылета. Это даст возможность спокойно пройти все формальности, сдать багаж и пройти паспортный контроль и досмотр.

Не опаздывайте на посадку

Посадка на рейс обычно заканчивается за 20-30 минут до времени вылета указанного в билете. Поэтому внимательно следите за информационными табло в аэропорту. Они покажут вам номер выхода на посадку, который может меняться в последний момент.

Не бойтесь задавать вопросы персоналу аэропорта. В службе поддержки пассажиров вам всегда помогут и подскажут, как найти нужный выход или гейт.

Об этом рассказали в видео на странице @Sletaem.by.