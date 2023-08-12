Как выплыть из отбойного течения

Лето – сезон принятия солнечных ванн, времяпрепровождения на свежем воздухе и долгожданных поездок на море. Но даже безопасные на первый взгляд занятия могут обернуться несчастьем, если не знать, как правильно себя вести в той или иной ситуации.

© Unsplash

То же самое касается, например, купаний в водоемах. И в спокойном проверенном временем заливе можно внезапно столкнуться с отбойным течением. Что это такое и как из него выплыть – в материале "Рамблера".

Видео дня

Что это такое

Под отбойным (или обратным) подразумевается сильное течение, которое движется под прямым углом относительно береговой линии. Представьте, что вы находитесь в воде и направляетесь к берегу, но несмотря на прилагаемые усилия расстояние до него не уменьшается. Грубо говоря, вы топчитесь на одном месте.

Отбойное течение является коварным, так как формируется достаточно близко к берегу, то есть там, где человек, как правило, не ожидает опасности. Ширина подобного явления может быть разной: и 5 метров, и 45. То же самое можно сказать и про скорость течения: оно варьируется от 3 до 5 километров в час, но может достигать и 10.

Как распознать

Отбойное течение можно выявить по нескольким характерным признакам. Во-первых, оно сопровождается полосой бурлящей воды, которая расположена под углом в 90 градусов по отношению к берегу. Во-вторых, о данном явлении может свидетельствовать на большой скорости удаляющаяся от побережья пена. В-третьих, при таком течении оттенок прибрежной воды немного отличается от остальной поверхности воды: он может быть как светлее, так и темнее.

Как выплыть

При попадании в обратное течение следует придерживаться ряда правил: