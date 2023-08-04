Опасные вещи, которые есть в каждом гостиничном номере
Зайдя в гостиничный номер, вы первым делом увидите заправленные кровати, разложенные полотенца и гигиенические средства в ванной. Однако не стоит расслабляться сразу. Красивый вид номера совершенно не означает, что он чистый и в нем не таится множество опасностей для человеческого организма.
Подробнее об опасностях, которые могут подстерегать в гостиничных номерах, в материале "Рамблера".
Постельные клопы
Обязательно проверьте свою кровать перед тем, как лечь спать, а еще лучше — сразу после приезда. Постельные клопы прячутся в щелях матрасов, изголовьях кроватей, пружинах. Этих насекомых можно обнаружить даже на багажной полке. Укусы постельных клопов обычно наносят не самый серьезный вред, но дискомфорт после них точно будет: болезненный зуд, раздражение на коже, волдыри.
Пол в номере
Пол вашего гостиничного номера с виду может показаться довольно чистым, но вы не знаете наверняка, что именно падало на него в последний раз. Люди, обслуживающие номера, не всегда убираются тщательно, особенно когда спешат отдать комнату другим постояльцам. Это значит, что они могут, например, не пропылесосить пол. Вам стоит ходить в тапочках или носках по номеру, чтобы защитить свои ноги.
Низкое качество воздуха
Многие путешественники озабочены качеством воздуха. Запах чистящих средств, вонь от кондиционера и даже загрязненный воздух, поступающий извне, — на все это следует обратить внимание. Контакт с вредными испарениями может нанести вред вашему здоровью.
Остерегайтесь пульта
Прежде чем прикасаться к некоторым предметам в гостиничном номере, подумайте дважды. Уборщики редко дезинфицируют предметы, например пульт дистанционного управления. На пульте может быть столько же бактерий, сколько и на сиденье унитаза. Поэтому лучше возьмите с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть ими предметы и поверхности в номере.
Возможность взлома
Независимо от того, находитесь вы в номере или нет, всегда оставляйте на двери табличку "Не беспокоить". Вероятность взлома номера всегда оказывается выше, когда в нем никого нет. Поэтому лучше создайте впечатление, что в нем постоянно кто-то находится.