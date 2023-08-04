Опасные вещи, которые есть в каждом гостиничном номере

Зайдя в гостиничный номер, вы первым делом увидите заправленные кровати, разложенные полотенца и гигиенические средства в ванной. Однако не стоит расслабляться сразу. Красивый вид номера совершенно не означает, что он чистый и в нем не таится множество опасностей для человеческого организма.

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Подробнее об опасностях, которые могут подстерегать в гостиничных номерах, в материале "Рамблера".

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Постельные клопы

Обязательно проверьте свою кровать перед тем, как лечь спать, а еще лучше — сразу после приезда. Постельные клопы прячутся в щелях матрасов, изголовьях кроватей, пружинах. Этих насекомых можно обнаружить даже на багажной полке. Укусы постельных клопов обычно наносят не самый серьезный вред, но дискомфорт после них точно будет: болезненный зуд, раздражение на коже, волдыри.

Пол в номере

Пол вашего гостиничного номера с виду может показаться довольно чистым, но вы не знаете наверняка, что именно падало на него в последний раз. Люди, обслуживающие номера, не всегда убираются тщательно, особенно когда спешат отдать комнату другим постояльцам. Это значит, что они могут, например, не пропылесосить пол. Вам стоит ходить в тапочках или носках по номеру, чтобы защитить свои ноги.

Низкое качество воздуха

Многие путешественники озабочены качеством воздуха. Запах чистящих средств, вонь от кондиционера и даже загрязненный воздух, поступающий извне, — на все это следует обратить внимание. Контакт с вредными испарениями может нанести вред вашему здоровью.

Остерегайтесь пульта

Прежде чем прикасаться к некоторым предметам в гостиничном номере, подумайте дважды. Уборщики редко дезинфицируют предметы, например пульт дистанционного управления. На пульте может быть столько же бактерий, сколько и на сиденье унитаза. Поэтому лучше возьмите с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть ими предметы и поверхности в номере.

Возможность взлома