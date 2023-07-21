4 типа жилья, которые могут испортить отдых

Отправляясь в отпуск, большинство из нас старается выбрать наиболее комфортное жилье, будь то отель или апартаменты. Однако нередко происходит так, что объект размещения не соответствует нашим ожиданиям.

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Более того, нередко арендуемое жилье выглядит настолько плохо, что в нем попросту не хочется жить. При этом на фотографиях изъянов заметить не удается.

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Подробнее о том, как распознать жилье, которое может испортить отдых – в материале "Рамблера".

Помещения на первом этаже

В некоторых европейских городах апартаменты на первом этаже находятся буквально на уровне с землей: вход в квартиру здесь напоминает вход в магазин. Главный минус таких помещений в том, что вам приходится жить, словно за стеклом витрины. Чтобы не ловить взгляды прохожих, придется постоянно зашторивать окна – и вам повезет, если шторы окажутся в апартаментах, ведь иногда их нет.

Кровать на "втором этаже"

Такие апартаменты часто можно встретить в городах с бывшими доходными домами – например, в Санкт-Петербурге. Высокие потолки помещения позволяют соорудить в квартире "второй этаж", где обычно размещается кровать. Один из минусов таких квартир – ежедневно подниматься и спускаться по лестнице удобно далеко не каждому. Кроме того, если за окном жара, а в квартире отсутствует кондиционер, спать на "втором этаже" может быть невыносимо из-за духоты.

Нестандартные ванные

Некоторые дизайнерские решения в апартаментах вызывают вопросы даже у самых искушенных путешественников: например, прозрачные ванные комнаты и даже туалеты. Если вы отправились на отдых в одиночку, этот нюанс едва ли станет проблемой. Но если рядом с вами попутчик, принимать душ и уж тем более справлять нужду будет крайне неловко.

Удаленность от центра города