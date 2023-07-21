4 типа жилья, которые могут испортить отдых
Отправляясь в отпуск, большинство из нас старается выбрать наиболее комфортное жилье, будь то отель или апартаменты. Однако нередко происходит так, что объект размещения не соответствует нашим ожиданиям.
Более того, нередко арендуемое жилье выглядит настолько плохо, что в нем попросту не хочется жить. При этом на фотографиях изъянов заметить не удается.
Подробнее о том, как распознать жилье, которое может испортить отдых – в материале "Рамблера".
Помещения на первом этаже
В некоторых европейских городах апартаменты на первом этаже находятся буквально на уровне с землей: вход в квартиру здесь напоминает вход в магазин. Главный минус таких помещений в том, что вам приходится жить, словно за стеклом витрины. Чтобы не ловить взгляды прохожих, придется постоянно зашторивать окна – и вам повезет, если шторы окажутся в апартаментах, ведь иногда их нет.
Кровать на "втором этаже"
Такие апартаменты часто можно встретить в городах с бывшими доходными домами – например, в Санкт-Петербурге. Высокие потолки помещения позволяют соорудить в квартире "второй этаж", где обычно размещается кровать. Один из минусов таких квартир – ежедневно подниматься и спускаться по лестнице удобно далеко не каждому. Кроме того, если за окном жара, а в квартире отсутствует кондиционер, спать на "втором этаже" может быть невыносимо из-за духоты.
Нестандартные ванные
Некоторые дизайнерские решения в апартаментах вызывают вопросы даже у самых искушенных путешественников: например, прозрачные ванные комнаты и даже туалеты. Если вы отправились на отдых в одиночку, этот нюанс едва ли станет проблемой. Но если рядом с вами попутчик, принимать душ и уж тем более справлять нужду будет крайне неловко.
Удаленность от центра города
Если в объявлении сказано, что от апартаментов до центра города можно добраться всего за "5 минут на машине" – это дурной знак. Во-первых, вы не можете предугадать, какая ситуация будет на дорогах в ваш приезд: если в городе извечные пробки, 5 минут вполне могут превратиться в полчаса. Во-вторых, подобной формулировкой арендодатель может ненароком намекнуть на то, что выехать из дома можно только на машине – ни автобусов, ни метро рядом нет.