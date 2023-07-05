Наличие предоплаченной брони не может быть стопроцентной гарантией того, что у вас будет жилье в стране. Иногда из отеля могут выселить или вовсе отказать человеку в заселении. Как правило это связано с тем, что человек нарушает правила проживания в отеле. Не все их читают, но у многих гостиниц они одинаковые.

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О том, за что могут выселить из отеля, — в материале “Рамблера”.

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Курение в номерах

Во многих странах есть отели с номерами для курящих и некурящих, но в большинстве отелей курение на территории запрещено. Это сделано по двум причинам: пожароопасность и неприятный запах, который въедается в мебель. Если человек нарушает запрет на курение в номере, это приравнивается к несоблюдению правил проживания и за это из отеля его могут выселить. Однако чаще всего получается уладить конфликт мирным путем.

Передача ключа третьим лицам

Во многих гостиницах существует правило: перед выходом из отеля оставлять ключ на ресепшене. Это связано с тем, что постояльцы часто теряют ключи или передают их третьим лицам. Они, в свою очередь, могут сделать дубликаты и потом прийти и обворовать номер. Если это все-таки происходит, то отелю нужно менять замки и пересматривать систему безопасности, а это — дополнительные расходы. Такое правило тоже указано в списке обязанностей постояльцев и если администрация узнает, что вы передали ключ человеку, не живущему в отеле, то вас могут выселить.

Хранение быстро воспламеняющихся предметов в номере

В номерах нельзя хранить вещи, которые быстро воспламеняются. Это касается строительных материалов, слишком мощных электроприборов, жидкостей и других вещей. Если горничная заметит, что вы нарушили это правило, то вас вместе с вашими вещами могут выселить из отеля.

Перестановка в номере