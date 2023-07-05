За что могут выселить из отеля
Наличие предоплаченной брони не может быть стопроцентной гарантией того, что у вас будет жилье в стране. Иногда из отеля могут выселить или вовсе отказать человеку в заселении. Как правило это связано с тем, что человек нарушает правила проживания в отеле. Не все их читают, но у многих гостиниц они одинаковые.
О том, за что могут выселить из отеля, — в материале “Рамблера”.
Курение в номерах
Во многих странах есть отели с номерами для курящих и некурящих, но в большинстве отелей курение на территории запрещено. Это сделано по двум причинам: пожароопасность и неприятный запах, который въедается в мебель. Если человек нарушает запрет на курение в номере, это приравнивается к несоблюдению правил проживания и за это из отеля его могут выселить. Однако чаще всего получается уладить конфликт мирным путем.
Передача ключа третьим лицам
Во многих гостиницах существует правило: перед выходом из отеля оставлять ключ на ресепшене. Это связано с тем, что постояльцы часто теряют ключи или передают их третьим лицам. Они, в свою очередь, могут сделать дубликаты и потом прийти и обворовать номер. Если это все-таки происходит, то отелю нужно менять замки и пересматривать систему безопасности, а это — дополнительные расходы. Такое правило тоже указано в списке обязанностей постояльцев и если администрация узнает, что вы передали ключ человеку, не живущему в отеле, то вас могут выселить.
Хранение быстро воспламеняющихся предметов в номере
В номерах нельзя хранить вещи, которые быстро воспламеняются. Это касается строительных материалов, слишком мощных электроприборов, жидкостей и других вещей. Если горничная заметит, что вы нарушили это правило, то вас вместе с вашими вещами могут выселить из отеля.
Перестановка в номере
Если вы внезапно захотели сдвинуть кровати в вашем номере, то это могут расценить как нарушение правил пребывания в отеле. Дело в том, что перестановка может противоречить правилам пожарной безопасности и помешает при эвакуации. Еще одна причина — порча других предметов мебели при перестановке. Например, можно помять ковролин, поцарапать мебель или стены, что повлечет за собой дополнительные расходы для отеля. Если вы хотите переставить кровати или столы, то обратитесь за помощью к администратору. Он согласует это и даже попросит специальных людей совершить перестановку.