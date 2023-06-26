Что обязательно нужно сделать при заселении в номер отеля
Заселяясь в отельный номер, хочется сразу же лечь на кровать и отдохнуть после долгой дороги. Однако это может быть опасно для всего отдыха. Если у вас есть привычка сразу ложиться на кровать при заселении, то лучше от нее избавиться.
Перед тем, как заезжать в номер, нужно проверить несколько вещей. О них — в материале “Рамблера”.
Оставленные вещи
Горничные не всегда тщательно выполняют свою работу, поэтому вещи после постояльцев могут оставаться. И лучше проверить это заранее. Проведите тщательный осмотр всех ящиков, ванной комнаты, шкафов. Также стоит посмотреть пространство под кроватью.
Дело в том, что иногда постояльцы могут оставлять мусор и личные предметы гигиены. Если вы нашли что-то, то позвоните на ресепшен и попросите вызвать горничную.
Чистота
При первом взгляде на номер все может выглядеть чисто и красиво, но нужно рассмотреть его более детально. Осмотрите все полотенца, покрывала, постельное белье. Химчистка не всегда справляется с въевшимися пятнами, а перед сном в гостинице может не оказаться горничных. Поэтому осмотрите все вещи заранее и в случае грязи сообщите администрации отеля.
Работа техники и розеток
Попробуйте снять телефон и позвонить на ресепшен — проверьте, работает ли он и экстренные номера. Включите кондиционер, телевизор, попробуйте зарядить свои гаджеты — все должно исправно работать. Если этого не сделать, есть риск того, что ночью вы не сможете вызвать сотрудника, который это починит. Поэтому проверяйте всю технику и розетки сразу же при заселении.
Наличие удобств
Сравните все удобства в отеле с тем, что вам обещали при бронировании. Если отель не будет соответствовать требованиям и тому, что заявляли представители, то стоит предъявить претензии сначала администрации, а потом туроператору. В случае наличия свободных мест вас могут переселить в другой отель, соответствующий вашим требованиям и ожиданиям. Например, если вам обещали два бассейна, один из которых располагает водными горками, а сейчас они закрыты, то стоит обратиться к представителям компании.