Что обязательно нужно сделать при заселении в номер отеля

Заселяясь в отельный номер, хочется сразу же лечь на кровать и отдохнуть после долгой дороги. Однако это может быть опасно для всего отдыха. Если у вас есть привычка сразу ложиться на кровать при заселении, то лучше от нее избавиться.

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Перед тем, как заезжать в номер, нужно проверить несколько вещей. О них — в материале “Рамблера”.

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Оставленные вещи

Горничные не всегда тщательно выполняют свою работу, поэтому вещи после постояльцев могут оставаться. И лучше проверить это заранее. Проведите тщательный осмотр всех ящиков, ванной комнаты, шкафов. Также стоит посмотреть пространство под кроватью.

Дело в том, что иногда постояльцы могут оставлять мусор и личные предметы гигиены. Если вы нашли что-то, то позвоните на ресепшен и попросите вызвать горничную.

Чистота

При первом взгляде на номер все может выглядеть чисто и красиво, но нужно рассмотреть его более детально. Осмотрите все полотенца, покрывала, постельное белье. Химчистка не всегда справляется с въевшимися пятнами, а перед сном в гостинице может не оказаться горничных. Поэтому осмотрите все вещи заранее и в случае грязи сообщите администрации отеля.

Работа техники и розеток

Попробуйте снять телефон и позвонить на ресепшен — проверьте, работает ли он и экстренные номера. Включите кондиционер, телевизор, попробуйте зарядить свои гаджеты — все должно исправно работать. Если этого не сделать, есть риск того, что ночью вы не сможете вызвать сотрудника, который это починит. Поэтому проверяйте всю технику и розетки сразу же при заселении.

Наличие удобств