Почему не стоит пользоваться отельным шампунем

Во всех отелях, которые имеют четыре и выше звезды, постояльцам предлагают набор предметов личной гигиены. Его наполнение зависит от уровня отеля, но чаще всего в него входят три вещи: гель для душа, шампунь и мыло.

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Однако эксперты говорят, что отельным шампунем лучше не пользоваться. Как и остальными предметами в наборе. О том, почему туристам лучше не брать предметы гигиены из гостиницы, — в материале “Рамблера”.

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Испорченный шампунь

Если шампунь и гель для душа не закрыты герметично, то есть высокая вероятность того, что предыдущие постояльцы могли что-то долить в емкость. Особенно аккуратно стоит относиться к тем шампуням и гелям для душа, которые висят на стенах душевых в больших емкостях — их открыть легче всего.

Если вы сомневаетесь в упаковке, то можно подойти на ресепшен и попросить у администратора дополнительный набор средств личной гигиены. Отель обязан выдать вам его по просьбе.

Не подходит волосам

Качественные шампуни, бальзамы и гели для душа даже в оптовых масштабах стоят очень дорого. Поэтому отели, как правило, не переживают за шевелюру своих постояльцев. Кроме того, угадать тип волос каждого человека невозможно. Поэтому шампуни, которые выдают в отеле, чаще всего не подходят. Если пользоваться ими на постоянной основе на протяжении отпуска, то можно испортить волосы так, что восстановить их потом будет трудно. Кроме того, если вы отдыхаете на море, ситуацию усугубляют соленая вода и солнце.

Обычно после таких шампуней волосы становятся тонкими, ломкими, начинают путаться и перестают блестеть. Помогает только качественный уход для восстановления.

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