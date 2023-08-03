Отдых за 800 тысяч рублей был прерван нашествием тараканов

Британцы отправились на отдых в Испанию, заплатив около девяти тысяч долларов (около 800 тысяч рублей). Однако семейство было вынуждено прервать отпуск из-за скопления тараканов в отеле. Об этом сообщает New York Post.

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Отдых британцы планировали провести на острове Лансароте на курорте Beatriz Playa and Spa. Однако в отеле обнаружились тысячи тараканов, муравьев и клопов.

По словам женщины, сначала тараканов заметил ее сын в развлекательной зоне отеля. Через некоторое время она сама увидела насекомых в туалете:

"Они были по всему унитазу. Я просто закричала и выбежала".

Затем тараканы появились в номере ее матери, а через шесть дней отдыха насекомые были обнаружены и возле их номера:

"Мы вернулись в отель поздно вечером и обнаружили возле нашего номера мертвого таракана и разбросанных по нему муравьев".

Семья решила прервать отпуск, несмотря на то, что представитель туристической компании предложил новое место проживания, а отель пообещал нанять специалистов по борьбе с вредителями.