На что смотреть при аренде машины в путешествии

Использовать арендованную машину в путешествии очень удобно. Вам не нужно тратиться на экскурсии и можно доехать до непопулярных туристических достопримечательностей.

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Однако водить машину в отпуске — большой риск, связанный с финансами. Недобросовестные компании могут “повесить” ущерб на отпускника. Риск ДТП также становится выше, так как в некоторых городах правила ПДД могут отличаться. На что смотреть при аренде автомобиля в отпуске, — в материале “Рамблера”.

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Условия аренды

В некоторых странах для того, чтобы водить машину, необходимо оформить международное водительское удостоверение, в других можно водить по российским правам. Заранее узнайте о том, какие законы действуют в той стране, куда вы едете. Для оформления МВУ нужно обратиться в ГИБДД по месту жительства — его сделают при вас.

Также компания может устанавливать ограничения по возрасту и стажу. Например, крупные арендные организации требуют, чтобы у водителя был стаж более 3-5 лет. Иначе машину в аренду не дадут.

Фиксация повреждений

Когда вы будете забирать арендованную машину из проката, обратите внимание на то, какие повреждения были зафиксированы вашим менеджером. Как правило, у договора на аренду есть приложение с рисунком, где обозначены все повреждения машины, которые у нее есть.

Если вы не уверены в том, что все повреждения были зафиксированы, сфотографируйте машину по кругу, включая салон, багажник и крышу. В случае недопонимания вы можете показать фотографии, которые были сделаны на парковке около офиса аренды.

Удержание денег

Крупные компании по аренде машин настаивают на удержании средств с кредитной карты. Однако можно поискать более локальные сервисы и договориться с ними об удержании наличных. Компания может оставлять за собой право удерживать деньги, согласно договору. Как правило, этот срок не превышает 30 дней. За это время приходят счета за оплату дорог, а также штрафы за нарушения.