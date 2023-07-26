Как реагировать на шумного ребенка в самолете

Дети в самолете не всегда становятся проблемой. Некоторые из них могут спать весь полет, а другие — шуметь и бегать по салону. Это может раздражать пассажиров, которые планировали отдохнуть или вздремнуть во время полета.

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Что делать, если вы — тот самый человек, который хотел поспать, но рядом с вами посадили активного малыша. О том, что с этим делать, — в материале “Рамблера”.

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Поговорите с родителями

Сначала решите для себя, что вы не будете остро реагировать на детей и спокойно поговорите с родителями. Как правило, им самим неловко от того, что ребенок мешает другим пассажирам. Если ребенок вторгается в личное пространство, то попросите родителя сдерживать малыша. Такие разговоры работают и семья будет стараться вас не тревожить.

Позовите бортпроводника

Стюардессы не обязаны успокаивать детей и родителей, они также не могут брать малыша на руки и играть с ним — у них есть другая работа. Единственное, о чем вы можете попросить бортпроводника, это сделать замечание родителю и попросить успокоить ребенка. Возможно, член экипажа произведет большее впечатление на взрослого, поэтому он будет стараться успокоить ребенка.

Также бортпроводник может предложить родителям люльку для малыша, в которой ребенок быстро уснет. Однако такая опция доступна не во всех авиакомпаниях.

Попросите пересесть

Если ребенок сидит рядом с вами и мешает вам криком и активностью, то вы можете попросить бортпроводника пересесть. При наличии свободных мест экипаж всегда соглашается, так как ценит комфорт пассажиров и отсутствие конфликтов на рейсе.

Попросите беруши

Многие авиакомпании выдают пассажирам индивидуальный набор для самолета, в него входит: наушники, подушка для шеи, тапочки, влажные салфетки. В эти наборы могут класть беруши. Если вам их не выдали, спросите их у бортпроводника, возможно, у них найдется лишняя пара.

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