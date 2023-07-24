Абхазия – прекрасное направление для путешествия и отдыха. Эту страну стоит хотя бы раз посетить ради того, чтобы насладиться уникальной природой и гостеприимством.

Любители активного отдыха и приключений не успеют здесь заскучать, ведь в Абхазии можно искупаться в море, отправиться в горы и познакомиться с советской архитектурой.

Если вы любите природу и живописные места, то обязательно стоит посетить озеро Рица. Оно находится в горах, в окружении красивых лесов и горных вершин. Дорога к озеру проходит через Юпшарский каньон, который еще называют "Каменным мешком". Этот горный массив считается самым красивым местом в Абхазии и на всем Кавказе, его протяженность составляет 8 километров.

Еще одной достопримечательностью Абхазии является водопад "Мужские слезы". Он расположен в горах, поэтому стоя у подножья, рассмотреть его гребень невозможно.

Об остальных местах, которые стоит посетить в Абхазии, смотрите в видео блогера @Davidkochhonyan.