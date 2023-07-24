Спать во время взлета: что нельзя делать в самолете

Во время путешествий туристам приходится придерживаться некоторых правил. Действуют определенные запреты и в самолетах. Причем если некоторые общеизвестны и выполнять их следует обязательно, то другие носят лишь рекомендательный характер, но способны существенно облегчить жизнь в перелете и провести его с максимальным комфортом.

© Кадр из фильма "Ночной рейс"

О том, каких правил стоит придерживаться во время авиапутешествий, читайте в материале «Рамблера».

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Заперты, которые категорически нельзя нарушать

Разумеется, всем известно, что на борту самолета нельзя курить. Даже электронные сигареты.

Запрещено также проносить на борт самолета легковоспламеняющиеся жидкости, оружие и другие опасные предметы.

Под запретом использование всевозможных гаджетов во время взлета и посадки, поскольку это может помешать работе приборов лайнера.

Не пристегивать ремень безопасности на взлете и при посадке, также нельзя в это время покидать свое место.

Ни в коем случае нельзя трогать спасательное оборудование, если в этом нет необходимости.

Ограничения

Если вышеуказанные требования при полете необходимо выполнять неукоснительно, то следующие носят лишь рекомендательный характер. При этом они способны значительно облегчить путешествие на самолете.

Не стоит спать во время взлета и посадки самолета. Дело в том, что в это время в салоне лайнера происходят значительные перепады давления. Это может обернуться неприятными последствиями: носовым кровотечением, заложенностью ушей, головным болям и даже повреждению барабанной перепонки. Во сне контролировать свое состояние не получится, а во время бодрствования есть возможность снизить неприятные ощущения: широко открыть рот, пососать леденец или жевать жвачку.

Во время перелета следует отказаться от контактных линз, сменив их на очки. Воздух на борту самолета очень сухой, а линзы сушат слизистую глаза. В результате покраснение глаз или ощущение в них песка сделают ваше путешествие некомфортным.

Откажитесь от газированной воды в самолете, отдав предпочтение обычной. Дело в том, что перепады давления, которые возникают во время полета, приводят к повышению газообразования и скоплению газов в кишечнике. Злоупотребление газированной водой может привести к неловкой ситуации.