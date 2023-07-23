Почему нельзя фотографировать посадочный талон

Перед отпуском у ваших знакомых в социальных сетях могут появляться снимки посадочных талонов в аэропорте. Так они объявляют своим подписчикам о предстоящем отпуске. Если вы тоже фотографируете посадочный талон, то лучше изменить традицию.

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О том, почему нельзя делать фото посадочного талона и выкладывать его в социальные сети, — в материале “Рамблера”.

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Отмена полета

С помощью номера бронирования, который виднеется на посадочном талоне, можно зайти в его личный кабинет на сайте авиакомпании и изменить параметры полета. В таком случае мошенник может узнать, где вы сидите, пересадить вас на другое место, изменить дату вылета или вовсе отменить рейс.

Так, как правило, делают мелкие хулиганы, которые хотят вам напакостить. Поэтому подозреваемых очень просто быстро вычислить, если у вас открытый профиль в социальных сетях.

Кража личных данных

Помимо отмены бронирования мошенники могут украсть ваши личные данные, которые вы указывали при покупке билетов. В личном кабинете указывается номер паспорта, а также данные банковской карты. Поэтому они могут воспользоваться ими, чтобы похитить денежные средства и войти в банковское приложение. Поэтому даже если вы фотографируете посадочный, нужно следить за тем, чтобы в кадре не было видно штрих-кода и номера бронирования.

Помимо данных паспорта и банковской карты, мошенники также увидят номер телефона, электронную почту и увидеть все остальные ваши бронирования авиабилетов.

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