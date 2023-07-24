4 способа комфортно перенести долгий перелет

Для многих людей долгий перелет неизменно ассоциируется с множеством неудобств: особенно, если лететь предстоит эконом-классом. Турбулентность, ограниченное пространство, неудобные сиденья – это и многое другое превращает полет в настоящую пытку.

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Однако существует множество способов, которые помогут насладиться даже самым длительным перелетом. Самое главное здесь – грамотная подготовка.

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Подробнее о лайфхаках, которые облегчат полет – в материале "Рамблера".

Выберите удобное место

Большинство авиакомпаний предоставляют возможность выбора места. За небольшую плату вы можете выбрать место в ряду у аварийного выхода – как правило, в этом ряду гораздо больше пространства для ног. В крайнем случае, выбирайте место у прохода – так вы сможете вытянуть ноги и вам не придется тревожить других пассажиров, если вы захотите посетить уборную.

И еще один нюанс: в передней части самолета турбулентность ощущается меньше, поэтому выбирайте места в носу.

Обеспечьте себя развлечениями

Даже если на борту установлена мультимедийная система, не факт, что ассортимент фильмов и сериалов придется вам по душе. Позаботьтесь о развлечениях для себя заранее: возьмите книгу, скачайте на планшет увлекательный сериал, а на телефон несколько динамичных подкастов. Все эти развлечения позволят скоротать время – вы и не заметите, как окажетесь в пункте назначения.

Позаботьтесь о комфорте

Даже в эконом-классе можно создать себе комфортные условия самостоятельно. Прежде всего обзаведитесь надувной подушкой для сна. Кроме того, не забудьте захватить с собой теплые вещи – во время полета в самолете может быть прохладно, а рассчитывать на то, что стюардесса предложит плед не стоит. И наконец, маска для сна также будет не лишней – отгородившись от света, у вас будет гораздо больше шансов заснуть.

Прихватите аптечку