Как перевозить негабаритный багаж: инструкция
Негабаритный багаж — тот, который превышает стандартные размеры. Это может быть что угодно: велосипеды, лыжи, сноуборды, музыкальные инструменты и даже предметы мебели.
Такой вид багажа превышает норму и не все авиакомпании разрешают его перевозить. О том, как правильно с ним путешествовать, — в материале “Рамблера”.
- Узнайте условия перевозки багажа. Не все авиакомпании занимаются перевозкой негабаритного багажа. Вам могут предложить бесплатное место или доплатить, причем сумма может зависеть от размеров и веса.
- Посчитайте, сколько придется доплачивать. Если ваши вещи помещаются в норму, то вы можете не доплачивать за них, а просто докупить еще одно место. Некоторые вещи и вовсе могут запретить провозить. Например, авиакомпании отказываются брать в багаж пляжные зонты из-за хрупкости.
- Заранее доплатите за багаж. Это можно сделать на сайте авиакомпании в разделе бронирований или при покупке билета.
- Согласуйте с авиакомпанией. За несколько дней до перелета позвоните в авиакомпанию и согласуйте размеры вашего негабаритного багажа. Это нужно для того, чтобы рассчитать вместимость багажного отделения.
- Упакуйте багаж правильно. Для этого у авиакомпаний есть свои требования, но нужно еще сделать так, чтобы ничего в ваших вещах не сломалось. Лучше всего оборачивать вещи одеждой или ломающейся пленкой.
Рамблер: главные новости