Как перевозить негабаритный багаж: инструкция

Негабаритный багаж — тот, который превышает стандартные размеры. Это может быть что угодно: велосипеды, лыжи, сноуборды, музыкальные инструменты и даже предметы мебели.

Такой вид багажа превышает норму и не все авиакомпании разрешают его перевозить. О том, как правильно с ним путешествовать, — в материале “Рамблера”.