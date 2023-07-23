4 хитрости от стюардессы, которые выручат в полете с детьми

Для многих родителей перелет с маленькими детьми сопряжен с большим стрессом. Сложно предугадать, как малыш перенесет дорогу – особенно, если он летит в самолете в первый раз. Кроме того, мамы и папы нередко беспокоятся о реакции других пассажиров на их ребенка, если тот вдруг закатит истерику –порой люди относятся к детям с пониманием, но бывают и те, кто открыто выказывает неприязнь и раздражение.

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К счастью, существует несколько способов, которые помогут облегчить перелет с чадом. Бывшая стюардесса и мать троих детей Робин Мермельштейн 39 лет работала в авиакомпании. В своем TikTok она рассказала, как сделать полет с ребенком максимально комфортным.

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Подробнее о ее лайфхаках – в материале "Рамблера".

Не бойтесь просить помощи

По словам Мермельштейн, матери и отцы могут смело обращаться к бортпроводникам за помощью. К примеру, если вам нужно отлучиться в туалет, вы можете попросить стюардессу присмотреть за малышом. Это вполне нормальная практика, поэтому стюардессы с пониманием относятся к таким просьбам.

Несколько раз проверьте ручную кладь на предмет всего необходимого

К ручной клади важно подходить максимально ответственно, особенно, если вы путешествуете с ребенком. Не стоит рассчитывать на то, что у стюардесс окажутся необходимые вещи. Обязательно возьмите с собой достаточное количество подгузников, перекус для малыша, теплые вещи, подушку, а также игрушки при необходимости.

Откажитесь от крошащихся снэков

Многие родители в попытках успокоить ребенка предлагают ему перекусить снэком. Но к выбору такой еды стоит подходить внимательно: крекеры, попкорн и другая еда, которую легко раскрошить, не подходит для перекуса в самолете. Вполне возможно, что все снэки окажутся на полу или на сиденьях, что создаст дополнительный дискомфорт.

Подготовьте ребенка

Если ваш ребенок уже достаточно взрослый, важно объяснить ему перед полетом, что его ждет. Так чадо сможет самостоятельно выбрать развлечения для себя и морально подготовиться к тому, что в течение нескольких часов ему придется находиться в небольшом замкнутом пространстве.