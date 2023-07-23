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4 хитрости от стюардессы, которые выручат в полете с детьми

Для многих родителей перелет с маленькими детьми сопряжен с большим стрессом. Сложно предугадать, как малыш перенесет дорогу – особенно, если он летит в самолете в первый раз. Кроме того, мамы и папы нередко беспокоятся о реакции других пассажиров на их ребенка, если тот вдруг закатит истерику –порой люди относятся к детям с пониманием, но бывают и те, кто открыто выказывает неприязнь и раздражение.

4 хитрости от стюардессы, которые выручат в полете с детьми
© Unsplash

К счастью, существует несколько способов, которые помогут облегчить перелет с чадом. Бывшая стюардесса и мать троих детей Робин Мермельштейн 39 лет работала в авиакомпании. В своем TikTok она рассказала, как сделать полет с ребенком максимально комфортным.

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Подробнее о ее лайфхаках – в материале "Рамблера".

Не бойтесь просить помощи

По словам Мермельштейн, матери и отцы могут смело обращаться к бортпроводникам за помощью. К примеру, если вам нужно отлучиться в туалет, вы можете попросить стюардессу присмотреть за малышом. Это вполне нормальная практика, поэтому стюардессы с пониманием относятся к таким просьбам.

Несколько раз проверьте ручную кладь на предмет всего необходимого

К ручной клади важно подходить максимально ответственно, особенно, если вы путешествуете с ребенком. Не стоит рассчитывать на то, что у стюардесс окажутся необходимые вещи. Обязательно возьмите с собой достаточное количество подгузников, перекус для малыша, теплые вещи, подушку, а также игрушки при необходимости.

Откажитесь от крошащихся снэков

Многие родители в попытках успокоить ребенка предлагают ему перекусить снэком. Но к выбору такой еды стоит подходить внимательно: крекеры, попкорн и другая еда, которую легко раскрошить, не подходит для перекуса в самолете. Вполне возможно, что все снэки окажутся на полу или на сиденьях, что создаст дополнительный дискомфорт.

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Подготовьте ребенка

Если ваш ребенок уже достаточно взрослый, важно объяснить ему перед полетом, что его ждет. Так чадо сможет самостоятельно выбрать развлечения для себя и морально подготовиться к тому, что в течение нескольких часов ему придется находиться в небольшом замкнутом пространстве.

В противном случае, если реалии перелета становятся для детей неожиданностью, они нередко начинают капризничать.