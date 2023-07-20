Что нужно взять в путешествие с ребенком на поезде: чек-лист

Не все дети хорошо переносят перелеты и не всегда есть возможность добраться к месту отдыха на самолете, поэтому поезд становится безальтернативным вариантом. Идеально вечером сесть, а утром приехать, но что делать если поездка длится сутки и дольше. Для такого путешествия впору собирать отдельный чемодан, особенно если вы едете с ребенком.