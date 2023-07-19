Почему в самолете нужно поднимать створки иллюминатора

Каждый, кто хотя бы раз летал в самолете, знает, что при рулении воздушного судна, взлете и посадке бортпроводники просят всех пассажиров поднять шторки иллюминаторов, однако далеко не каждый знает, чем обусловлено это требование и почему это так важно.

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"Рамблер" решил разобраться в этом вопросе, и в данном материале мы рассказываем, почему створки иллюминаторов должны быть подняты.

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Как нетрудно догадаться, конечно, это обусловлено в первую очередь безопасностью. Дело в том, что благодаря открытым иллюминаторам бортпроводники, как и сами пассажиры, могут беспрепятственно видеть, что происходит за бортом и с самим судном. Например, в случае внештатной аварийной ситуации таким образом можно будет заметить пожар или другие опасные повреждения самолета и своевременно сообщить о них членам экипажа для быстрого решения проблемы.

Помимо этого, в случае жесткой аварийной посадки спасатели смогут через открытые иллюминаторы увидеть происходящее в салоне, не находясь внутри него.

Если вы обращали внимание, при взлете и посадке в салоне самолета отключается искусственное освещение, таким образом естественный свет проходящий сквозь окна особенно важен. Также это позволит пассажирам и бортпроводникам привыкнуть к естественному освещению, что будет очень кстати в случае любой аварийной ситуации на борту.

Еще одна причина, по которой пластиковые шторки иллюминаторов должны быть открыты во время руления, взлета и посадки (то есть тех этапов воздушных перевозок, во время которых происходит самое большое количество аварийных ситуаций), – безопасность сидящего рядом с иллюминатором человека. Это объясняется очень просто – в случае аварии пластиковая створка может повредиться, отколоться или и вовсе разлететься на части, что способно травмировать пассажира.