Инструкция для тех, кто впервые летит на самолете
Первый полет на самолете может пройти волнительно из-за несоответствия ожидания и реальности. Мандраж может появиться из-за незнания принципа работы аэропорта, страха перед самолетами и других вещей.
Не стоит бояться перелета, если правильно к нему подготовиться. "Рамблер" подготовил инструкцию для тех, кто летит на самолете впервые.
- Правильно соберите вещи. Небольшой рюкзак или дамская сумочка будут лететь вместе с вами в салоне, а вот чемодан придется сдать. Поэтому книги, планшеты, ноутбук и другие гаджеты нужно положить в рюкзак.
- Держите документы при себе. Лучше иметь маленькую сумку или надежный карман, где у вас будут лежать документы: паспорт и билет. В при себе их нужно держать не для того, чтобы их не украли, а чтобы вовремя дать их сотрудникам аэропорта. Паспорт и билет понадобятся при регистрации, при прохождении паспортного контроля (для вылетающих за рубеж) и при прохождении досмотра.
Почему могут депортировать по прилете в другую страну
- После входа сразу ищите стойку регистрации. Номер стойки или нескольких указан на табло вылетов. Как правило, это большой синий экран при входе в аэропорт. На стойке регистрации вам выдадут билет и заберут багаж.
- Во время движения в зону вылета. Старайтесь не толкаться, быстро показывайте свои документы и спокойно стойте в очередях. Следуйте указаниям сотрудников аэропорта у указателям.
- Не носите с собой запрещенные вещи. В здание аэропорта можно пронести бутылку воды, а вот в зону вылета вас с ней уже не пустят.
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