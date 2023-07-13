Почему могут депортировать при прилете в другую страну

Депортация — самая неприятная процедура, с которой приходится сталкиваться туристам. Развернуть на границе могут по нескольким причинам, и они отличаются в каждой из стран. Чтобы не остаться без отпуска, лучше прилетать с заранее приготовленными документами.

© Unsplash

О том, почему могут депортировать на границе, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Отсутствие визы

Стоит помнить, что если вас посадили в самолет — это еще не значит, что вы проведете успешный отпуск. Если вы самостоятельный турист, то нужно заранее узнать правила въезда в определенную страну. Пересекаете границу страны вы на паспортом контроле, и во многих странах для россиян необходимы въездные документы. Чаще всего имеется в виду виза.

Обратите внимание, что с некоторыми странами у России остается визовый режим, но вам документ ставят по прилете. Иногда получить его можно заранее, тем самым застраховав себя от отказа во въезде. Более подробно о правилах въезда в страну можно узнать на сайте консульства той страны, в которую вы едете, или в открытых источниках.

Недействительные документы

У вашего загранпаспорта, по которому вы въезжаете в другую страну, есть определенный срок действия. Однако то, что указано в паспорте, может не соответствовать требованиям въезда в страну.

Некоторые государства требуют, чтобы к ним въезжали туристы только с определенным сроком действия паспорта. Срок зависит от возможности безвизового нахождения на территории страны. Например, в Турцию не пустят, если паспорт действителен менее, чем четыре месяца после даты въезда, а в ОАЭ — менее, чем шесть месяцев.

Нет доказательств возвращения

Туриста могут заподозрить в незаконной иммиграции. Чаще всего это происходит с теми, кто заявляет целью поездки туризм, а на самом деле хочет остаться нелегально. Для этого на границе могут задавать дополнительные вопросы и просить подтверждение ваших слов. Например, обратный билет, бронь гостиницы на определенное время и медицинскую туристическую страховку. Могут попросить и другие подтверждающие документы в зависимости от страны — все зависит от сотрудников службы погранконтроля.